Standard legt aanvoerder Aiden O'Neill vast tot 2028

In tegenstelling tot vorig seizoen gaat het goed met Standard. Aiden O'Neill speelt daar een rol in, dus brak de Luikse club het contract van zijn Australische aanvoerder open tot 2028.

Ietwat tegen de verwachting in draait Standard, dat vorig seizoen voortdurend in de onderste regionen kampeerde, mee op 1 punt van de vijf teams die op de plaatsen 2 tot en met 6 staan.



Standard beloonde zijn Australische aanvoerder Aiden O'Neill met een contractverlenging. De 26-jarige controlerende middenvelder stapte in de zomer van 2023 transfervrij over van Melbourne City. Hij tekende toen al tot 2027.



O'Neill, die een verleden heeft bij de Engelse club Burnley, ontpopte zich geleidelijk aan tot een sleutelspeler. Sinds dit seizoen draagt hij de aanvoedersband. Zijn teller staat intussen op 33 matchen en 1 goal.



Zijn goede prestaties leverden de sterkhouder een beter en langer contract op: "Ik ben heel gelukkig dat ik mijn avontuur hier kan verlengen."



In maart 2023 debuteerde O'Neill bij de Australische nationale ploeg. Intussen zit hij aan 14 caps voor de Socceroos.



Standard speelt komende weekend thuis tegen Westerlo.