De leegloop duurt voort: Red Bull ziet nu ook hoofdstrateeg naar concurrentie trekken

F1-renstal Red Bull ziet na Adrian Newey en Jonathan Wheatley alweer een kopstuk vertrekken. Hoofdstrateeg Will Courtenay maakt de overstap naar McLaren, al moet hij wel eerst zijn contract uitdoen tot 2026.

Will Courtenay is een van de oudgedienden bij Red Bull Racing, maar na 14 jaar is de hoofdstrateeg toe aan een nieuwe uitdaging. Hij wordt sportief directeur bij rivaal McLaren.

"We vinden het jammer dat hij vertrekt, maar we wensen hem het allerbeste met deze stap omhoog", klinkt het bij Red Bull. "Will blijft deel uitmaken van het team en hij zal zijn contract tot en met medio 2026 uitdienen."

Met Courtenay ziet Red Bull alweer een kopstuk vertrekken. Eerder kozen meesterbrein Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley al voor andere avonturen.

De overstap ligt gevoelig, want Max Verstappen en Lando Norris zijn verwikkeld in een strijd om de wereldtitel. De Nederlander van Red Bull heeft nog een voorsprong van 52 punten op de Brit van McLaren met nog 6 races te gaan.