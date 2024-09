Blufpoker of is dreiging met F1-pensioen de ultieme "f*ck you" van Max Verstappen naar FIA?

"Zo heb ik geen zin meer om door te gaan." In het spelletje blufpoker met de FIA dreigt F1-wereldkampioen Max Verstappen zelfs met stoppen. Zo'n vaart zal het wellicht niet lopen, maar zijn onvrede gaat wel veel verder dan zijn taakstraf. "Het is een optelsom van frustraties."

Net in de week dat de FIA had aangekondigd dat het strenger zou optreden tegen schuttingtaal, vertelde de wereldkampioen in Singapore dat zijn wagen "fucked" is. De Nederlander kreeg prompt een "taakstraf" opgelegd.

Een niet mis te verstane boodschap aan het adres van de FIA. "Op een gegeven moment komt er een punt waarop ik zeg: genoeg is genoeg. We zullen zien. De Formule 1 gaat ook zonder mij wel door." (lees voort onder tweet)

"Als je met al deze domme dingen te maken krijgt, dan is dat voor mij geen manier om door te gaan in de sport."

"Het is gewoon erg vermoeiend. Het is natuurlijk mooi om succes te hebben en om races te winnen, maar als je dat allemaal al hebt bereikt - dus als je races en kampioenschappen hebt gewonnen - dan wil je het ook gewoon leuk hebben."

"Nu wekt het meer wrevel en irritatie op", aldus Woestenburg. "Toch is dit geen aanleiding om vroegtijdig de handdoek in de ring te gooien.

Zo'n vaart zal het wellicht niet lopen, denkt ook Frank Woestenburg van F1 Magazine. "Het is bluf van Verstappen", zegt hij. "Hij zegt het niet toevallig op een moment dat het wat minder gaat. Het is een optelsom van frustraties."

Max kan een jaar vrij nemen voor 2026 en kijken wat het beste team is. Het zou me niet verbazen als hij dat zou doen.

"Dat moment is nog niet aangebroken. Verstappen wil eerst nog de wereldtitel binnenhalen. Maar als je volgend jaar weer moeizaam gaat en er is nog steeds geruzie achter de schermen bij Red Bull, dan zijn Aston Martin en Mercedes logische alternatieven." (lees voort onder foto)

Zo mateloos dat hij een sabbatjaar zou overwegen? Collega George Russell gooide het alvast als suggestie op. "Max kan een jaar vrij nemen voor 2026 en kijken wat het beste team is. Het zou me niet verbazen als hij dat zou doen."

"Hij vindt bijvoorbeeld dat de kalender te vol is", zegt Woestenburg. "Dat de Formule 1 graag wil uitbreiden naar 25 races in een seizoen, is niet naar zijn zin."

Een loos dreigement is het evenwel ook niet. Niet voor het eerst spreekt Verstappen over een vroegtijdig vertrek uit de Formule 1.

Dan rest nog de vraag: wat hoopt de FIA te bereiken met zijn beslissing?

"Ze zijn absoluut aan het overdrijven", is Frank Woestenburg stellig. "Er wordt te zwaar getild aan de uitspraak van Verstappen. Hij beledigde niemand, hij beschreef gewoon de staat van zijn eigen auto."



Het is trouwens niet voor het eerst dat de FIA last heeft van profileringsdrang. Voorzitter Mohammed Ben Sulayem veroorzaakte vorig jaar al wrevel toen hij langs neus en lippen zei dat de F1 "nood had aan extra teams".



Nu maakte de FIA-voorzitter duidelijk dat F1-rijders op hun taalgebruik moeten letten, omdat het "geen rappers zijn". Een uitspraak die dan weer bij Lewis Hamilton in het verkeerde keelgat schoot, omdat het een "racistische ondertoon" had.

Verstappen krijgt alvast steun van zijn collega's en ook de vakbond GDPA is het oneens met de beslissing. "Hoeveel levenslange taakstraffen zou Günther Steiner wel niet hebben moeten krijgen voor het zeggen van het F-woord?", zei voorzitter Alexander Wurz.

"Hij werd erom verheerlijkt en Netflix zond het zonder problemen wereldwijd uit”, verwees hij naar de voormalige teambaas van Haas.

Woestenburg sluit er zich bij aan. "De FIA wil een signaal afgeven. Maar dan zouden ze beter ook eens kritisch kijken naar het Formula One Management, dat deze fragmenten ook vaak uitzendt."

"De vraag is alleen of dit de juiste manier is van de FIA. Ze hebben hun hand overspeeld en verspelen veel goodwill. Verstappen is een uithangbord, maar nu leggen ze hem voor niets met zijn hoofd op het hakblok."

Rollen er koppen? De messen worden alvast geslepen.