Protesterende Verstappen boycot persmoment nadat hij taakstraf krijgt van F1: "Het is belachelijk"

Donderdag zei hij in aanloop naar de GP van Singapore dat zijn wagen "fucked" is. Een uitspraak die de autosportfederatie FIA niet zomaar liet passeren. Verstappen kreeg voor zijn "ongepast taalgebruik" een taakstraf opgelegd waarin hij "werk moet uitvoeren dat het algemeen belang dient".

Verstappen zelf had uiteraard ook zijn idee over de opvallende sanctie. Dat uitte hij zaterdag op geheel eigen wijze.



Nadat Verstappen tweede was geworden in de kwalificaties in Singapore, moest hij verplicht opdraven voor een persmoment van de FIA. Naast polesitter Lando Norris en Lewis Hamilton, die derde was, was Verstappen opvallend spaarzaam met zijn woorden.



Toen een journalist hem vroeg om wat meer uitleg te geven, klonk het kordaat. "Ik krijg dan misschien een boete of een extra dag straf, dus nee." Daarop voegde hij toe dat hij wél wilde spreken buiten de officiële persruimte.



Zo gezegd, zo gedaan. Toen Verstappen het gebouw verliet, brandde hij los. “Ik vind het natuurlijk belachelijk wat er is gebeurd”, zei hij aan ESPN.