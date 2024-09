Lando Norris pakt polepositie en krijgt Max Verstappen naast zich in Singapore, baaldag voor Ferrari

De eerste startrij wordt gekleurd door de voornaamste titelkandidaten in Singapore. In een geanimeerde kwalificatiesessie pakte Lando Norris de polepositie, al leek McLaren niet dolenthousiast dat Max Verstappen naast hem start. Ferrari beleefde een dag om snel te vergeten met een crash van Carlos Sainz en een geschrapte tijd van Leclerc.

In Singapore wilde McLaren blijven rijden op zijn papaya wolk. De Britse renstal is sinds Azerbeidzjan de leider in het constructeurskampioenschap.

Lando Norris en Oscar Piastri plaatsten zich vlot voor Q3, net als de Mercedessen en Ferrari's. Bij Red Bull klonk wel al wat gevloek na de vroegtijdige uitschakeling van Sergio Perez, die op P13 start morgen.

Maar de échte baaldag was toch voor Ferrari weggelegd. Carlos Sainz opende Q3 met een flinke slipper, die een rode vlag veroorzaakte. Zo kregen alle rijders nog één poging om een tijd neer te zetten.