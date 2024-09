IN BEELD - Dit diertje houdt de Formule 1-rijders een tijdje op

De Formule 1-rijders racen dit weekend in Singapore. Tenminste als het stratencircuit niet wordt ingenomen door bezoekers. De derde oefensessie lag vandaag even stil toen een hagedis een kijkje kwam nemen.

In de laatste en derde oefensessie voor de Grote Prijs van Singapore was het even schrikken toen een grote hagedis zijn intrede maakte. Lance Stroll en Fernando Alonso (Aston Martin) reden op dat moment op het circuit.

Om het dier veilig te verwijderen legde de wedstrijdleiding de oefensessie even stil.

De hagedis te pakken krijgen was een ander paar mouwen. Uiteindelijk lukte het en kon Lando Norris (McLaren) de snelste tijd neerzetten.

Om 15 uur staan de kwalificaties in Singapore op het programma. Met of zonder de hagedis?