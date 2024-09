Lando Norris vermijdt ei zo na crash die F1 in beslissende plooi legt en lacht: "Ik deed in mijn broek"

Van start tot finish ongenaakbaar aan de leiding. Toch maakte Lando Norris het gisteren nog spannend voor zichzelf in de GP van Singapore. De Brit schatte een bocht verkeerd in, verremde zich en vermeed maar nipt een crash die het kampioenschap mogelijk in een beslissende plooi zou leggen. "Je had beter je rem losgelaten", lacht Max Verstappen erom.