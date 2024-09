Daniel Ricciardo helpt Max Verstappen handje met snelste ronde in wellicht laatste GP: "Geen sprookjeseinde"

ma 23 september 2024 07:00

Daniel Ricciardo (35) zette na een late pitstop de snelste ronde neer in de GP van Singapore en werd verkozen tot Driver of the Day. Toch kon er met moeite een glimlach af bij de Australiër, omdat het misschien zijn laatste race was.

De eeuwige glimlach van Daniel Ricciardo was afgelopen weekend in Singapore eerder een grimas geworden. Er zijn namelijk meer en meer geruchten dat Ricciardo na de GP van Singapore vervangen zou worden door Liam Lawson. De 22-jarige Nieuw-Zeelander verving hem vorig seizoen al succesvol na zijn polsbreuk en Red Bull wil de talentvolle Lawson aan boord houden voor de toekomst. "Ik had graag wat meer getoond dit weekend, dus ik moet voorbereid zijn op wat er kan komen. Dit kan het geweest zijn", besefte Ricciardo dat het zijn laatste F1-race kon geweest zijn. "Er zijn heel veel emoties bij, omdat het besef er is."

Ik wou vooraan meestrijden en een zitje bij Red Bull veroveren. Dat is duidelijk niet gelukt. Daniel Ricciardo

De F1-carrière van Ricciardo leek voorbij te zijn toen hij opzij werd geschoven bij McLaren in 2022. Maar Christian Horner viste hem op en gaf hem nog een kans bij AlphaTauri halverwege vorig seizoen.

Maar die kans heeft hij niet kunnen grijpen met slechts 4 keer in de top 10 in 25 races. "Ik heb altijd gezegd dat ik niet gewoon vulling wou zijn. Ik wou vooraan meestrijden en een zitje bij Red Bull veroveren."

"Dat is duidelijk niet gelukt. Een sprookjesachtig einde zal het niet worden, maar ik moet terugkijken op 13 jaar Formule 1 en dan ben ik trots." De Australiër is een van de populairste rijders bij de fans, onder meer dankzij de Netflix-documentaire 'Drive to Survive'.

"Vandaag verzekerd van mooi kerstcadeautje"

Ooit werd Ricciardo getipt als een toekomstig wereldkampioen. Dat zal normaal gezien niet meer lukken, maar met zijn laatste ronde in Singapore heeft hij misschien een beslissende rol in de titelrace gespeeld. "Als Max de titel pakt met één puntje verschil, dan heb ik mij vandaag verzekerd van een mooi kerstcadeautje." Max Verstappen, jarenlang ploegmaat van Ricciardo bij Red Bull, bedankte de Australiër via de boordradio. "Bedankt, Daniel."

De snelste ronde van Ricciardo, die als 18e eindigde, heeft grote gevolgen. Als Verstappen in de resterende 6 GP's en 3 sprintraces als 2e eindigt, dan is hij altijd zeker van de wereldtitel. Zelfs als Norris al die races wint, dan komt hij 1 puntje te kort.

Ricciardo hielp een rijder van een ander team een handje. "Zo gaat het eraan toe in Formule 1", reageerde Norris. "Dat was al toen ik nog niet geboren was en ik ga er niet over klagen. Het is slim gespeeld door hen en ik ben blij voor Daniel." Norris en Ricciardo waren ploegmaats bij McLaren.