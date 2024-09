Docu over Thibaut Courtois toont unieke beelden van blessure en terugkeer: "Dit kan toch niet waar zijn"

do 19 september 2024 20:22

Aan boeiende verhaallijnen geen gebrek. Vrijdag verschijnt bij Prime Video de langverwachte docu rond Thibaut Courtois, vol unieke beelden over de sleutelmomenten in zijn carrière én vooral het voorbije seizoen vol hoogtes en laagtes. Hieronder een voorsmaakje.

"Ik voelde een 'klak', iets dat niet klopte en dacht: "Dit kan niet waar zijn"." Aan het woord is Thibaut Courtois over de blessure die hem midden maart onverwacht terugslaat. In de documentaire over de doelman, die vrijdag verschijnt bij Prime Video, zijn voor het eerst beelden te zien van het moment waarop Courtois zijn meniscus scheurt.

De camera's volgen de Real-keeper nadien tot zijn ziekenhuisbed, waar zijn vrouw Mishel Gerzig geen moment van Courtois' zijde wijkt.

In de docu zijn er ook veel intieme uit zijn privéleven te zien. Zoals de aankondiging van de zwangerschap, de babyshower en familiemomenten met kinderen Adriana, Nicolas en pasgeboren dochtertje Ellie.



Een ander groot hoofdstuk in de reeks is de glansrijke comeback die Courtois vorig seizoen nog maakt.



Zo is te zien dat de hele kleedkamer de doelman overstelpt met felicitaties na zijn succesvolle wederoptreden tegen Cadiz. Onder meer Dani Carvajal, Toni Kroos en Luka Modric vallen Courtois na afloop in de armen.

Naar een sprookjeseinde voor de docu moesten de makers uiteraard niet lang zoeken. Ondanks twee zware blessures schittert Courtois in de Champions League-finale tegen Dortmund. Courtois herbeleeft nog eens de seconden voor het laatste fluitsignaal: "Ik had de bal in mijn handen en draaide een beetje naar de zijkant voor een lange uittrap en dan blies de scheidsrechter", blikt hij terug. "Ik gooide de bal weg, keek naar mijn familie en zei: "Ik heb het gedaan". Op de grond denk je na over alles wat er gebeurd is. Een heel speciaal moment."

De vierdelige reeks 'The Return of the Number 1' rond Thibaut Courtois is vanaf vrijdag 20 september te zien op Amazon Prime Video.