Speciaal voor "historisch" duel debuteert Peter Vandenbempt als "bloednerveuze" rugbycommentator: "Al nachtmerries over gehad"

za 8 februari 2025 08:28

Bij een mogelijk historisch duel hoort een straffe commentator. Speciaal voor de belangrijke WK-kwalificatiematch van de Belgische rugbyers tegen Roemenië maakt Peter Vandenbempt zijn commentaardebuut bij de edele sport. "Het is van 2010 geleden dat ik zo nerveus was", geeft hij toe. De rugbywedstrijd (en het commentaar) kan je vanavond rechtstreeks te volgen op Sporza: vanaf 19.55 uur op het kanaal van Ketnet en via livestream.



Peter Vandenbempt: "Ik ben echt verliefd op de sport"

U dacht dat Peter Vandenbempt alleen over voetbal praatte? Wel, de voorbije dagen geraakt onze journalist vooral niet uitgepraat over... rugby.

Vanavond maakt hij zijn commentaardebuut bij het belangrijke WK-kwalificatieduel van de Belgische Black Devils tegen Roemenië.



Hoe is dat tot stand gekomen?

"Ik ben ingegaan op een vriendelijke vraag van mijn baas", lacht Vandenbempt. "En de link is er natuurlijk wel omdat mijn zoon Simon al een jaar of 6-7 rugby speelt in Leuven. Ik zou mezelf omschrijven als een zeer enthousiaste, gepassioneerde liefhebber van de sport."



Een voorwaarde voor Vandenbempt, die zichzelf geen kenner noemt, was wel dat er een co-commentator zou zijn. "Je wil het wel goed doen natuurlijk. Rugby is een fantastische sport. Ik ben echt verliefd op de sport, maar ook op de mentaliteit errond. Het hele gebeuren, de cameraderie, het sportmanship, maar het is wel een zeer complexe sport."



"Je zou kunnen zeggen: het is niet zo moeilijk. Je neemt de bal en geraakt aan de overkant en legt hem achter de try-lijn, maar er zijn heel veel kleine regels, die omgekeerd zijn in vergelijking met het voetbal. Om dat in 1, 2, 3 in te studeren: dat is niet zo simpel, al had ik wel al een beetje basiskennis."



Vandenbempt is dus al even bezig met de rugbywedstrijd. "Ik wil het wel zo goed mogelijk doen en daarom heb ik me al 2 weken voorbereid door andere wedstrijden te bekijken. Ik ga samen met mijn co-commentator George "Jaco" McLachlan proberen om commentaar te voorzien voor zowel rugby-fans, als voor mensen die het rugby ontdekken."



Ook al begeef ik me met rubberen laarzen op glad ijs, dat is om een beetje aandacht te krijgen voor die prachtige sport. Peter Vandenbempt

Door de commentator te worden, wil Vandenbempt mee helpen de sport groter te maken in België. "Rugby is een piepkleine sport in België. Het speelt op het 2e niveau."



"Dus ook al is het mijlenver buiten mijn comfortzone en begeef ik me met rubberen laarzen op glad ijs, dat is om een beetje aandacht te krijgen voor die prachtige sport. Het is natuurlijk een heel belangrijke wedstrijd, een historische zelfs."



Dat Vandenbempt zijn debuut in het rugby maakt, zorgt dan ook voor veel spanning. "Ik heb ongezond veel stress. Ik denk dat het van het WK in 2010 geleden is - toen ik voor het eerst een wedstrijd op tv moest becommentariëren - dat ik zoveel stress had."



"Ik heb zelfs een nachtmerrie gehad waarbij commentaarspositie op de parking stond, de match al begonnen was en er geen co-commentator was. Om maar aan te geven hoe hard je ermee bezig bent. Dus ik ben er wel nerveus voor."



Black Devil Jens Torfs: "Is de match die ons naar WK kan loodsen"

Wat vinden ze er bij de Black Devils eigenlijk van dat Peter Vandenbempt commentaar zal geven bij de belangrijke wedstrijd? "Ik vind het geweldig dat hij wil helpen om een buzz te creëren rond het rugby", aldus Jens Torfs. "Het is een sport die zeker meer gezien mag worden."



Voor de Black Devils staat er veel op het spel. Na het verlies tegen Portugal moeten ze proberen te winnen van Roemenië om nog naar het WK van 2027 in Australië te kunnen.



"Iedereen heeft er zin in. Deze match kan alles 180 graden omdraaien en voor een grote sprong voorwaarts zorgen voor het Belgische rugby. Vooral voor onze ploeg. Het kan de match zijn die ons naar het WK kan loodsen."

We blijven de underdog. Black Devil Jens Torfs

Dat is de grote droom van de Black Devils. "Dat is nog nooit gezien in België. De kwaliteiten zijn er zeker. Nu hebben we een heel competitieve ploeg. Het is moeilijk voor onze coaches om een ploeg op te stellen, want er is veel concurrentie op alle plekken."



Hoe realistisch is het dat de Black Devils over 2 jaar op het WK staan? "We blijven de underdog", is Torfs realistisch. "Maar we leven er al een jaar naar toe om het waar te maken met de ploeg. We zijn bij ons thuis, dus we gaan ons niet laten doen."



"En het zal niet alleen voor het Belgische rugby spannend worden, maar iedere rugby-fan in Europa zal naar onze wedstrijd kijken."



Live op Sporza

Brengt Peter Vandenbempt onze Black Devils meteen geluk bij zijn debuut? Bij Sporza hoef je alvast niets te missen van de cruciale rugbywedstrijd. Je kan de wedstrijd live bekijken vanaf 19.55 uur via livestream en op het kanaal van Ketnet. De match wordt gespeeld in het uitverkochte voetbalstadion van Bergen.