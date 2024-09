VIDEO - Leclerc, Piastri en Russell bekijken samen de crash van Sainz en Perez: "Oooh, ze waren niet de beste vrienden"

In de voorlaatste ronde van de GP van Azerbeidzjan raakten Carlos Sainz en Sergio Perez elkaar en belandden ze samen keihard in de muur. Het was een spectaculaire crash en dat kon je ook zien aan de reacties van hun collega's.

In afwachting van het podium keken Charles Leclerc, Oscar Piastri en George Russell naar de beelden van de race.



"Is dat de crash? Oooh, oooh."

"Ze zijn niet de beste vrienden geweest dit weekend", merkte GP-winnaar Piastri op. "Ze hadden al 2 keer bijna een crash, nu hebben ze het afgemaakt."