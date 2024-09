VIDEO - Carlos Sainz is te gretig, ramt Sergio Perez het decor in en verspeelt podiumplaats

De GP van Azerbeidzjan heeft een tumultueuze slotfase gekregen. Carlos Sainz snelde op enkele ronden van het einde voorbij Sergio Perez naar de 3e plaats, maar de Spanjaard wilde zowaar ook nog ploegmakker Charles Leclerc te grazen nemen. Hij verslikte zich in al zijn gulzigheid en sleurde Sergio Perez mee in zijn val.

1. Oscar Piastri

2. Charles Leclerc

3. Sergio Perez

4. Carlos Sainz

In die volgorde trokken ze, op een zakdoek van elkaar, naar de laatste rondjes van een spannende GP van Bakoe. Oscar Piastri was min of meer buiten schot, Charles Leclerc was opgejaagd wild.

In de DRS-zone probeerde Sergio Perez de Monegask te passeren, maar hij ving bot. Meer nog, Perez werd op zijn beurt gepakt door Carlos Sainz.

Ferrari op 2 en 3 dus, maar in een vlaag van enthousiasme duwde Sainz onoordeelkundig door. Hij wilde ook voorbij Leclerc, maar dat was mission impossible.

Door die foute inschatting kwam Perez weer sterk opzetten bij Sainz, die als een kamikaze met de Mexicaan op wandel ging.

Het gevolg: Sainz en Perez allebei out, geen podiumplek en geen punten in het constructeurskampioenschap. Na ruim 2 jaar is Red Bull die koppositie overigens kwijt aan McLaren.

George Russell was onder een virtual safety car de lachende derde en eindigde nog op het podium. WK-kemphanen Lando Norris en Max Verstappen vervolledigden de top 5.