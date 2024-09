Oscar Piastri wint nagelbijter (inclusief anticlimax) in Bakoe, Lando Norris (4e) eindigt net voor Max Verstappen (5e)

Een foutloze Oscar Piastri heeft een spannende GP van Azerbeidzjan oververdiend gewonnen. De Australiër was in zijn McLaren sneller dan Charles Leclerc (Ferrari) en George Russell (Mercedes). Zijn ploegmaat Lando Norris kon na een inhaalrace net voor Max Verstappen finishen. Met ook nog de snelste ronde op zijn conto loopt de Brit 3 puntjes in op de Nederlander, die ondanks een onmachtige auto de schade al bij al beperkt heeft. Red Bull doet evenwel een slechte zaak in het constructeurskampioenschap na een crash in het slot van boeman Carlos Sainz en pechvogel Sergio Perez.