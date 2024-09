Red Bull moet "aanvallen", WK-leider Max Verstappen: "Ik wil niet altijd 5e of 6e finishen"

"Zijn race was naar de vaantjes. Wij liepen schade op en verliezen vitale punten in het kampioenschap."

De punten die Perez kwijtspeelde, hadden een wrange nasmaak. "Het was erg frustrerend en ontgoochelend. Carlos begon te driften met Sergio, die echt op het podium had moeten staan."

"Nu kunnen we niet verdedigen, maar moeten we aanvallen. Dat verandert de dynamiek van dit kampioenschap. We moeten alles in de strijd gooien."

"Dit komt aan", ontkende teambaas Christian Horner niet. Red Bull is voor het eerst sinds begin 2022 weer jager in plaats van prooi in het constructeurskampioenschap.

Het is een voordeel dat alles dicht bij elkaar ligt, maar ik wil niet altijd 5e of 6e eindigen. We moeten het beter doen.

Het is een voordeel dat alles dicht bij elkaar ligt, maar ik wil niet altijd 5e of 6e eindigen. We moeten het beter doen.

Kopman Verstappen hinkte zelf op 2 gedachten na zijn 5e plaats. "Het viel allemaal de verkeerde kant op voor me. De balans was niet oké en ik zat een tijd vast. Dan is deze 5e plaats geen verrassing", zei hij tegen de Nederlandse pers.

Verstappen kon niet profiteren van de gemiste kwalificatie van Norris. "Dat is een gemiste kans, maar wellicht hadden zij zelf ook meer uit dit weekend willen halen."

"Het is een voordeel dat alles dicht bij elkaar ligt, maar ik wil niet altijd 5e of 6e eindigen. We moeten het beter doen."

"Als de auto beter is afgesteld, is er meer mogelijk. Dat zie je ook aan de race van Sergio (Perez). We kunnen structureel meedoen als we de auto steeds een beetje beter maken."