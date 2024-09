De eerste is binnen: judoka Zelemkhan Batchaev behaalt bronzen medaille op GP van Zagreb

De eerste van velen? De 21-jarige Zelemkhan Batchaev heeft zaterdag op de Grand Prix judo in Zagreb een bronzen medaille veroverd in de categorie tot 73 kilo. Dit markeert een belangrijk moment in zijn carrière: zijn eerste podiumplaats op een Grand Prix-evenement.

Zelemkhan Batchaev, 21 jaar oud, begon zijn toernooi in Kroatië met een vrijstelling in de eerste ronde. In de daaropvolgende wedstrijd versloeg hij de Kosovaar Dardan Cena met een waza-ari. Vervolgens won hij ook van de Fransman Maxime Gobert, opnieuw met een waza-ari.

Zijn opmars naar de finale werd wel gestopt door de Georgiër Bachana Bolkvadze, die hem met een waza-ari naar de herkansingen verwees.

In de herkansing wist Batchaev snel orde op zaken te stellen. Hij versloeg de Israëliër Yehonatan Elbaz overtuigend met een ippon, slechts 39 seconden na het begin van de wedstrijd. Dit stelde hem in staat om voor de bronzen medaille te strijden.

In de strijd om de derde plaats stond Batchaev tegenover de Azerbeidzjaan Ibrahim Aliyev. Na een intens gevecht van 2 minuten en 1 seconde, wist Batchaev de overwinning binnen te halen met een ippon, waarmee hij zich verzekerde van de bronzen medaille.

Terwijl Batchaev zijn eerste grote internationale podiumplaats vierde, verliep de dag minder succesvol voor Karel Foubert, die in de categorie tot 81 kilo meteen in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Hij verloor na een zwaar gevecht van 7 minuten en 25 seconden in de ‘golden score’ van de Duitser Vladimir Stark, die hem met een ippon versloeg.