Van dominante auto naar "monster": wat is het probleem bij Red Bull en is Adrian Newey de oorzaak?

vr 13 september 2024 06:06

Van dominante naar opgejaagde WK-leider. Max Verstappen ziet zijn bonus in de WK-stand krimpen en kon al 6 GP's op een rij niet meer winnen in de F1. "Andere teams hebben een stap vooruitgezet en straffen ons balansprobleem nu wel af."

"Vorig jaar had Red Bull de meest dominante auto ooit en daar hebben we een monster van gemaakt." De uitspraak van Max Verstappen na de GP van Italië in Monza loog er niet om, maar wat is eigenlijk het probleem bij Red Bull? De laatste races hadden Verstappen en zijn ploegmaat Sergio Perez vooral problemen met de balans van de auto. "Daardoor kunnen ze de bochten niet aansnijden zoals ze willen", legt teambaas Christian Horner uit. Die balans weer goed krijgen is niet makkelijk. "Je lost 1 probleem op en dat creëert een ander probleem. Zo beland je in een vicieuze cirkel. Als je de achterkant van de auto goed krijgt, dan veroorzaak je een probleem aan de voorkant", weet Horner. "Zo ga je van overstuur in een bocht naar onderstuur en dat vreet aan je banden. We hadden dat probleem wellicht al langer, maar dat werd gemaskeerd door onze goeie auto. Nu de andere teams een stap vooruitgezet hebben, wordt het wel afgestraft."

"We zitten op bepaalde punten aan ons plafond"

Heeft Red Bull bij het ontwerp van de auto van 2024 zijn hand overspeeld? Ondanks de dominantie in 2023 koos het voor 2024 voor grote wijzigingen aan de aerodynamica én het koelen van de auto. "Misschien hebben we het daarmee ingewikkelder gemaakt voor onszelf", geeft Horner toe. "McLaren heeft gewoon zijn auto van vorig jaar laten evolueren en misschien moeten wij het ook weer eenvoudiger maken." Want in 2022 was Red Bull de beste leerling van de klas met de nieuwe regels en trok die lijn vorig jaar door met 22 zeges op 23 races. Misschien is Red Bull op zijn limieten gebotst. "We zitten op bepaalde punten van de auto aan ons plafond."

De windtunnel heeft misschien bijgedragen aan onze problemen, maar is niet de hoofdoorzaak. Christian Horner

Daar hebben de andere teams minder last van. Zij hadden nog veel meer ruimte om hun auto te ontwikkelen en kregen daar ook de tijd voor. Als wereldkampioen krijgt Red Bull minder windtunneltijd dan andere teams en dus minder tijd om de auto te ontwikkelen.

En net daar zit Red Bull met nóg een probleem. "Onze meest recente updates waren erop gericht om onze auto meer downforce te geven. Dat heeft een breuklijn tussen de voorkant en de achterkant van de auto veroorzaakt. Dat kunnen we zien op het circuit, maar de data uit de windtunnel vertellen een ander verhaal."

"We kunnen die data uit de windtunnel niet meer vertrouwen en dus moeten we weer vertrouwen op wat we zien op het circuit en onze ervaring. De windtunnel heeft misschien bijgedragen aan onze problemen, maar is niet de hoofdoorzaak."

Vertrek van Adrian Newey als katalysator?

Of is het allemaal veel eenvoudiger? De terugval bij Red Bull valt al dan niet toevallig samen met het aangekondigde vertrek van Adrian Newey. Bij de GP van Miami werkte hij voor de laatste keer in zijn oude rol bij het F1-team. Tot aan Miami sprokkelde Verstappen gemiddeld 20 punten per race, na Miami zakt dat naar bijna 16 punten per race. Bij ploegmaat Perez is het verval veel indrukwekkender: van gemiddeld 15,1 punten tot en met Miami naar 6,3 daarna. De cijfers zijn duidelijk, maar is het verband er ook? "Ik heb altijd gezegd dat ik graag had gehad dat Adrian zou blijven", antwoordde Verstappen. "Sinds zijn aankondiging loopt het moeilijker, maar dat zou eigenlijk niet aan zijn vertrek mogen te wijten zijn." Teambaas Horner ziet het niet zo scherp. "Eén man zou niet zo’n gigantische impact kunnen hebben. Formule 1 is een teamsport." Maar het feit blijft dat Red Bull sinds Miami niet meer kan rekenen op de diensten van Adrian Newey, wellicht de meest briljante F1-ontwerper. Het is ondenkbaar dat dat geen enkele impact heeft gehad.