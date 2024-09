Beloftevolle Kazach test positief op derde generatie epo

Astana Qazaqstan komt met het nieuws. Ilchan Dostjev koerst - of koerste - voor de opleidingsploeg van het WorldTour-team.

"De renner heeft bekend dat hij het verboden product gebruikt heeft. Ilchan Dostjev wordt meteen geschorst, zijn contract is ontbonden", klinkt het in een mededeling.

Dostjev liep tegen de lamp op 30 juli in de Ronde van Hainan in China. Begin dit jaar liet hij zich opmerken met de tweede plaats in de Ronde van Rwanda.

"We zagen een grote toekomst voor hem, maar we kunnen verzekeren dat Astana niets met de zaak te maken heeft", stipt de ploeg aan.