Derde Gouden Stick op een rij voor Tom Boon, eerste voor Stephanie Vanden Borre

Bij de start van het nieuwe hockeyseizoen zijn de beste speler en speelster van de voorbije jaargang verkozen. Tom Boon (Léopold) won andermaal de trofee, Stephanie Vanden Borre (Braxgata) viel een eerste keer in de prijzen.

Bij de mannen is Tom Boon door zijn collega's opnieuw verkozen tot beste speler van de competitie. Deze keer ging de 34-jarige aanvaller van Léopold Arno Van Dessel (Herakles) en Tommy Willems (Waterloo Ducks) vooraf.

Stephanie Vanden Borre in actie bij de nationale ploeg.

Spelers of speelsters van landskampioen Gantoise zijn niet in de prijzen gevallen, de coaches wel. Pascal Kina en Kevan Demartinis worden in de bloemetjes gezet voor hun prestaties.