Klassementen Vuelta: Primoz Roglic begint aan slottijdrit met bonus van 2'02", spanning voor het podium

Nog één etappe moet het peloton in de Vuelta afvinken. Primoz Roglic begint in poleposition aan de afsluitende tijdrit in Madrid. De Sloveen duldt voorlopig Ben O'Connor en Enric Mas naast zich op het podium, maar de verschillen voor plaats 2 en 3 zijn piepklein. Jay Vine wordt de bergkoning, de groene trui is voor Kaden Groves.