Eddie Dunbar geeft een tweede vat op Picon Blanco, Primoz Roglic verdedigt rode trui zonder problemen

za 7 september 2024 17:46

Vuelta a España Etappe 20 Bergetappe 172 km 13:08 Villarcayo - 17:30 Picón Blanco Eddie Dunbar einde 0 30 60 90 120 150 172

Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) heeft in de voorlaatste etappe van de Vuelta zijn voorsprong in het klassement nagenoeg kunnen handhaven. De Sloveen werd in de loodzware bergrit, die weliswaar ontgoochelde, 3e op enkele tellen van concurrent Enric Mas (Movistar). De ritzege was voor de Ier Eddie Dunbar (Jayco-AlUla). Hij mocht al voor de tweede keer zegevieren in deze Ronde van Spanje.

Rit 20 van de Vuelta in een notendop Winnaar van de dag (1) Primoz Roglic kende geen problemen in zijn laatste obstakel voor een 4e eindzege. Mas kon hem enkel kloppen in de sprint. Voor de Sloveen is het opgelucht ademhalen, want het gaat niet goed met zijn team. Drie renners gaven op, wellicht door een voedselvergiftiging. Winnaar van de dag (2) De echte winnaar van de dag is Eddie Dunbar. De Ier stond buiten de top 10 in het klassement, dus werd niet meteen geschaduwd. Op de steile Picon Blanco toonde hij geen enkel moment van zwakte om zo naar zijn 2e ritzege te soleren. Verliezer van de dag Ondanks het lastig profiel veranderde er heel weinig aan het algemeen klassement. Eén renner uit de top 10 zakte door het ijs: Carlos Rodriguez. Na het werk van zijn ploeg Ineos droop hij af en verloor hij bijna 6 minuten. Zo zakt hij van 7 naar 10 en mag hij de jongerentrui vergeten. Morgen Een tijdrit van 24,6 kilometer is het enige wat tussen de renners en het einde van de Vuelta staat. Het wordt vooral belangrijk voor de klassementsmannen. Zonder vreemde taferelen volstaat de 2 minuten voorsprong van Roglic. O'Connor, die vandaag goed stand hield, en Mas knokken om plek 2.

Verrassende jagers

Vluchters kansloos

De renners gingen op en neer. Voor de Puerto de Los Tornos, de voorlaatste klim, hadden de vluchters nog maar amper één minuut voorsprong. Bij de eerste echte versnelling bergop ging het te snel voor Carlos Rodriguez. Na het werk van zijn ploeg kreeg hij een pandoering. Terwijl Vine en Berthet als sterkste vluchters werden opgeraapt, bleef een echte aanval uit. Daar zorgde enkel Pavel Sivakov voor. De 9e in het klassement mocht wegrijden. Op de klim van 1e categorie verzekerde Jay Vine zich ook nog van eindwinst in het bergklassement. Na een paar haasje-overs met ploegmaat Soler pakt hij toch de bollen.

Geen druk op Roglic, Dunbar juicht

Alsof 6 voorgerechten niet genoeg waren, volgde nog de Picon Blanco. Sivakov begon er in z’n eentje aan met een beperkte voorsprong. In de favorietengroep was het hollen en stilstaan. Primoz Roglic controleerde op de steile kilometers en geen dichte concurrent kon druk zetten. Eddie Dunbar trok ondertussen in het tegenoffensief. De Ier kwam Sivakov tegen en liet hem achter op 3 kilometer van de streep. Achter hem durfde (of kon) niemand de sprong nog maken. David Gaudu kwam zichzelf tegen, Enric Mas en Richard Carapaz bleven bij Roglic. Dunbar viel niet meer stil en mocht de handen in de lucht steken op de Picon Blanco. Bij de klassementsmannen is er bijna een status quo. Iedereen finishte op een zakdoek. Primoz Roglic begint morgen met een geruststellende voorsprong (2 minuten) aan de slottijdrit. O'Connor en Mas knokken om plek 2.

Dunbar: "Ik spaarde me op de vlakke stroken"

Eddie Dunbar: "Ik zei vorige week dat ik het niet had verwacht om op zo'n manier een rit te winnen. Ik wilde winnen op een klim. Dus deze is zeker een stuk mooier. Ik voelde me goed. Na de Ronde van Burgos kende ik deze klim heel goed. Ik heb heel hard gereden op de steile stroken en mij wat ingehouden op de vlakkere momenten. Op de voorlaatste klim reageerden ze nog op mij, dus het had geen nut om door te rijden. Op de Picon Blanco gaven ze me wel wat vrijheid.

O'Connor: "Ik was slimmer dan de voorbije dagen"

Ben O'Connor (2e in klassement): "Ik ben trots. Bedankt aan de teamgenoten voor de voorbije 20 dagen. Ze waren er wanneer het moest. Vandaag reed ik slimmer dan de voorbije dagen. De kracht in de benen was er altijd, maar ik ben in de val van de rode trui gestapt. Vandaag ging het perfect. David Gaudu (5e in klassement): "Het was niet mijn beste dag in de Vuelta. Het was zwaar, maar daar hou ik van. Ik heb alles gegeven, maar ben gebotst op Dunbar die sterker was in de finale. Ik heb zelden zoveel pezier gehad op de fiets als de afgelopen drie weken. Het is lang geleden dat ik dat heb gevoeld, misschien al van mijn kindertijd."

Lipowitz: "De zieke renners zeiden het vanmorgen al"

Mattias Skjelmose (6e in klassement): "Ik had veel pijn van bij de start. Ik voelde me niet zo goed. De laatste drie weken zaten in mijn benen. Vanaf de start hoopte ik dat we vroeger zouden finishen. Hopelijk houd ik het wit. Ik weet dat hij (Lipowitz, red.) een goede tijdrijder is, maar ik ook. Ik ben Deens kampioen, dus volgens mij zegt dat heel veel. Wat er ook gebeurt, ik ben tevreden over deze Vuelta." Florian Lipowitz (7e in klassement): "De uitvallers bij de ploeg zeiden deze ochtend al dat ze niet hun beste dag kenden. Ze hadden maagproblemen. Het zijn ook enkel die renners. Gelukkig hadden we anderen die super goed waren. Er zijn ook een paar stafleden ziek, maar het is geen groot probleem. Roglic had niet zijn allerbeste dag, maar hij heeft het prima gedaan. Jay Vine (bergkoning): "Op de rustdag heb ik gesproken met Marc (Soler, red.) en we spraken af dat hij me zou helpen in de laatste bergrit. Hij heeft de andere vluchters kunnen uitputten. Het hield mij fris zodat ik in de finale voor de rit kon gaan. We stonden onder enorme druk. De klassementsrenners hadden ook nog de bergtrui kunnen pakken.

Uitslag Rit 20 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Eddie Dunbar 4:38:37 Team Jayco - AlUla JAY 2 Enric Mas +7 Movistar Team MOV 3 Primož Roglic +10 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 4 Richard Carapaz +12 EF Education - EasyPost EFE 5 Urko Berrade +14 Equipo Kern Pharma EKP 6 Ben O'Connor +14 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 7 David Gaudu +21 Groupama - FDJ GFC 8 Mikel Landa +23 Soudal - Quick-Step SOQ 9 Florian Lipowitz +37 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 10 Mattias Skjelmose +37 Lidl - Trek LTK meer tonen naam resultaat ploeg 1 Primož Roglic 81:22:19 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 2 Ben O'Connor +2:02 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 3 Enric Mas +2:11 Movistar Team MOV 4 Richard Carapaz +3:00 EF Education - EasyPost EFE 5 David Gaudu +4:48 Groupama - FDJ GFC 6 Mattias Skjelmose +5:18 Lidl - Trek LTK 7 Florian Lipowitz +6:26 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 8 Mikel Landa +6:57 Soudal - Quick-Step SOQ 9 Pavel Sivakov +8:50 UAE Team Emirates UAD 10 Carlos Rodríguez +10:31 INEOS Grenadiers IGD meer tonen