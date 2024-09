Primoz Roglic (met mondmasker) over zieke (?) ploegmaats: "Iedereen heeft zijn eigen problemen"

za 7 september 2024 18:26

Hij noemt het zelf "een stap in de juiste richting", maar laat er geen twijfel over bestaan: zonder ongelukken wint Primoz Roglic (34) zondag zijn 4e Vuelta. De Sloveen kwam niet in de problemen in de laatste bergrit, maar bij zijn ploeg deelden ze in de klappen.

Primoz Roglic liet bij de start van de voorlaatste etappe niet het achterste van zijn tong zien en ook na de podiumceremonie was hij niet te loslippig. Roglic verscheen wel met een mondmasker op het podium. Een teken aan de wand? Bij zijn ploeg Red Bull-Bora-Hansgrohe stapten met Daniel Martinez, Patrick Gamper en Nico Denz vandaag namelijk 3 ploegmaats af. Volgens de tamtam is er sprake van een voedselvergiftiging, de ploeg sprak bij onze redactie over "vermoeidheid" als verklaring voor de 3 opgaves daags voor het eindstation. Op de vraag of Roglic vanochtend op de hoogte was, schudde hij na de finish lange tijd met zijn hoofd. "Het gaat niet zo goed, maar deze Vuelta is al zo vergevorderd. Dan heeft iedereen zijn eigen problemen en kopzorgen", legde hij uit.

Ik heb veel respect voor mijn ploegmaats dat ze alles gegeven hebben wat ze in zich hadden. Zelf stel ik het goed, momenteel toch. Primoz Roglic

"Ik heb veel respect voor mijn ploegmaats dat ze alles gegeven hebben wat ze in zich hadden. Zelf stel ik het goed, momenteel toch. Het was een goeie dag." "We hebben heel veel gewerkt de afgelopen weken en dan moet ik het afmaken. Zo simpel is het." Roglic wordt zonder aardverschuiving zondag voor de 4e keer gekroond als eindwinnaar van de Vuelta. Bij zijn overige deelnames werd hij genekt door een val (2022) of werd hij aan de leiband gehouden door zijn ploeg (2023). "Dat je daarom kan zeggen dat ik de Vuelta nog nooit verloren heb? Ha, wacht nog maar even", lachte hij. "We staan één dag dichter dan gisteren, een stap in de juiste richting. Maar morgen is er nog een dag voor het klassement." De tijdrit van ongeveer 25 kilometer in Madrid moet hem als voormalig olympisch kampioen liggen. "Maar ik herhaal altijd dat ik geen specialist ben. Ik moet gewoon alles geven."