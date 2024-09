Wat een verhaal: 46-jarige Britse legende Sarah Storey klopt Franse tiener en claimt 19e gouden medaille

Sarah Storey moest hard werken voor haar nieuwe gouden medaille. Nadat ze eerder deze week de tijdrit had gewonnen, startte de Britse als favoriete in de wegrit.

Toen de Française Heidi Gaugain versnelde uit de kopgroep, reageerde ze alert en schoof mee. "Gelukkig spreek ik een mondje Frans en had ik de aanwijzingen van de Franse coach gehoord. Ik was klaar voor haar aanval", lachte Storey.

In de slotkilometer leek Gaugain haar te verrassen, maar na een spannende finish mocht Storey haar 19e gouden paralympische medaille ophalen. "Daar was ik niet mee bezig, ik was gewoon blij dat ik mijn wiel net voor haar wiel over de finish had kunnen duwen."

Storey is een levende legende. Op 14-jarige leeftijd won ze al 2 gouden, 3 zilveren én een bronzen medaille op de Paralympische Spelen van Barcelona. Na de Paralympische Spelen van 2004 ruilde ze het zwembad in voor de fiets en was ze even succesvol.

Zowel in Peking, Londen, Rio als in Tokio veroverde ze meerdere gouden medailles. Parijs zijn haar 9e Paralympische Spelen. Voor de Olympische Spelen van Londen maakte Storey deel uit van de achtervolgingsploeg van de Britse vrouwen op de wielerpiste. Ze won een Wereldbeker, maar viel net af voor de Olympische Spelen.