Julian Alaphilippe is aan laatste koersen bezig voor Soudal-Quick Step: "Doet toch wat raar"

zo 8 september 2024 09:12

Na 11 seizoenen Quick Step neemt Julian Alaphilippe na dit jaar afscheid van de ploeg van Patrick Lefevere. In de Tour of Britain blikten Alaphilippe en Evenepoel al eens kort terug op zijn tijd bij het Belgische team. "Het is een speciale periode geweest."

Voor Julian Alaphilippe en Soudal - Quick Step komt er een einde aan een tijdperk. Na 11 seizoenen trekt de 32-jarige Fransman de deur achter zich dicht. Vanaf volgend jaar zal hij in het truitje van Tudor koersen.



Tijdens de Tour of Britain nam Alaphilippe al even de tijd om op zijn periode bij de Wolfpack terug te blikken.



"Het doet toch wat raar hier omdat het een van mijn laatste koersen voor de ploeg is. Maar net daarom ben ik heel gemotiveerd en geconcentreerd voor alle koersen die er nog aan zitten te komen."



"Ik besef dat het einde van het seizoen eraan komt, maar tot de Ronde van Lombardije rijd ik nog veel koersen. Ik geniet er dan ook ten volle van."

We hebben samen mooie momenten beleefd. Julian Alaphilippe

Alaphilippe won voor de ploeg van Patrick Lefevere 42 keer. Zo staan er 6 ritten in de Tour de France op zijn naam en een rit in de Giro en de Vuelta. Hij won ook Milaan-Sanremo, de Strade Bianche en tot 3 keer toe de Waalse Pijl.



"We hebben samen mooie momenten beleefd. Ik onthoud alle goeie herinneringen. Het is een speciale periode voor me geweest." "Maar ik ben blij met mijn beslissing om naar Tudor te trekken. Daar heb ik veel goede, vooral persoonlijke, redenen voor."



Remco Evenepoel: "Echt een legende"