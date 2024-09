België vergooit riante bonus tegen Japan en grijpt naast historische halve finale op WK ultimate frisbee

De Belgische frisbeemannen zijn er niet in geslaagd voor de eerste keer ooit de halve finale op het WK te bereiken. De Belgen hadden met een 14-11-voorsprong een historische zege voor het grijpen, maar bezweken in een zenuwslopend slot onder de druk. Japan won - net als in 2016 - na een straffe comeback met 14-15.

België was als Europees kampioen met een duidelijke medailleambitie naar het WK ultimate frisbee in het Australische Gold Coast afgezakt. Daar imponeerden onze landgenoten in de poulefase. Met vijf zeges op zes wedstrijden leken ze hun status van schaduwfavoriet te rechtvaardigen.

In de kwartfinale volgde met Japan wel het zwarte beest van België. Op het vorige wereldkampioenschap in 2016 (in 2020 was er door corona geen WK) schakelde Japan de Belgen al uit in de kwartfinale. Een revanche drong zich op.

De Belgen gingen donderdag goed van start. Ze leken de winderige omstandigheden goed de baas te kunnen en duwden de Japanners achteruit. Maar enkele dure Belgische foutjes lieten Japan beter in de wedstrijd komen. Plots stond er een 4-7-achterstand op het bord.

Maar ook de ervaren Japanners, waar het leeuwendeel van de spelers ouder is dan 30, bleven niet vrij van fouten. België profiteerde en mede dankzij een geweldige lay-out van Tobe Decraene werden de bordjes weer in evenwicht gehangen 7-7.