Schaduwfavoriet België stoomt autoritair door naar kwartfinales op WK ultimate frisbee

De Belgische frisbeemannen hebben hun status als medaillekandidaat bevestigd op het WK ultimate frisbee in het Australische Gold Coast. België, de Europese kampioen, won vijf van zijn zes groepswedstrijden en stoot zo vlot door naar de kwartfinales. Daarin wacht nu Japan.

Die ambitie werd in de eerste poulefase meteen kracht bijgezet.

Vorig jaar werden de Belgen voor het eerst Europees kampioen en op het WK U24 veroverde ons land zilver. Op het huidige WK in het Australische Gold Coast is een nieuwe medaille dan ook de duidelijke ambitie.

België heeft zich in enkele jaren tijd ontwikkeld tot wereldnatie in de frisbeesport. Ons land beschikt over een gouden generatie spelers en oogstte daarmee de voorbije jaren op internationale kampioenschappen.

In de tweede poulefase troffen de Belgen drie toplanden, maar met zeges tegen Duitsland en Groot-Brittannië verzekerden ze zich van een plek in de kwartfinales.





Met dat ticket al op zak verloor België woensdag nog van Canada, al kregen heel wat sterkhouders rust.



In de kwartfinale treffen de Belgen nu opnieuw Japan, dat ze eerder dit toernooi al klopten met 12-14. Een knock-outzege tegen Japan zou bovendien een revanche betekenen voor het vorige WK in 2016, waar de Japanners te sterk waren in de kwartfinale.

Een 7e plek in 2016 is voorlopig het beste Belgische resultaat ooit op een WK. In 2020 vond er door de coronapandemie geen wereldkampioenschap plaats.