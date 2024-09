VIDEO - Peter Genyn straalt met bronzen plak tijdens podiumceremonie

"Ik had liever iets vroeger in mijn bed gelegen, want vrijdag is er nog een belangrijke wedstrijd." Dat de podiumceremonie van zijn 200m-finale tot 's avonds laat uitgesteld werd, zinde Peter Genyn niet helemaal. Hij zit met zijn hoofd al bij de 100m-finale van vrijdag. Maar uiteraard was het toch genieten toen hij in het Stade de France zijn bronzen medaille overhandigd kreeg. Bekijk hier de podiumceremonie.