Primoz Roglic baalt over tijdstraf in Vuelta: "Fietswissel kost me zo meer tijd dan ik win"

"Ik moet nu nog eens 20 seconden extra goedmaken. Of ik het er nu mee eens ben of niet, ik moet er toch voor gaan, ook al vind ik het niet leuk. Ik had liever 20 seconden minder achterstand gehad."

Een plannetje dat leek te werken, want de Sloveen liep 38 seconden in op leider Ben O'Connor . Maar de wedstrijdjury vond dat Roglic te lang achter de ploegwagen had gehangen na zijn fietswissel.

"Achteraf gezien zou ik het natuurlijk niet opnieuw doen. Maar in de toekomst zullen we zeker nog eens een fietswissel overwegen. Ik heb er ook al positieve resultaten mee geboekt."

Keek Roglic bij de eerste rustdag nog aan tegen een kloof van 4 minuten, dan blijft er nu nog 1'03" over van de voorsprong van O'Connor.

"Het is moeilijk om precies te bepalen waar we in de slotweek nog tijd kunnen goedmaken", bleef Roglic voorzichtig. "Ik sta nog een minuut achter, dat is al beter dan een week geleden, maar er is nog wat werk te doen. Ik ga alles geven tot de slotdag."

"O'Connor is in heel goede vorm. Hij is een fantastische renner, kijk maar eens naar zijn resultaten. Hij heeft met een geweldige prestatie in de vlucht tijd gepakt en nu is het een grote uitdaging voor ons om hem te pakken."

Roglic blijft evenwel voluit geloven in een 4e eindzege in de Vuelta. "Ik voel me in elk geval goed, dus ik blijf positief voor de komende ritten."