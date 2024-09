Telefoon in zijn boot kost Italiaanse G-roeier brons: "Ik zou niet weten waarom je zoiets zou proberen"

Opschudding vandaag in het G-roeien op de Paralympische Spelen. In de klasse PR1 bij de mannen werd de Italiaan Giacomo Perini, die 3e werd, gediskwalificeerd. De concurrentie beschuldigde hem van het bezit van een mobiele telefoon tijdens de race, wat verboden is. Het leidde tot de uitsluiting van de 28-jarige Perini.