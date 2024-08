Hartverwarmend moment: Braziliaan vraagt medeparalympiër plots ten huwelijk - "We hebben al zó veel overwonnen"

En of Parijs de stad van de liefde is. De Paralympische Spelen werden vrijdag gecharmeerd door een huwelijksaanzoek in het G-badminton. De Braziliaan Rogerio Junior Xavier de Oliveira haalde een briefje boven gericht aan zijn medeparalympiër: "Edwarda, wil je met mij trouwen?" Het tweede ja-woord van deze Paralympische Spelen volgde.