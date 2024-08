Sterkhouder Stephen Curry verlengt miljoenencontract bij Golden State Warriors

Stephen Curry heeft zijn contract bij de Golden State Warriors met een seizoen verlengd. De 36-jarige Amerikaanse basketballer ligt zo vast tot midden 2027. Met zijn nieuw miljoenencontract zal hij de 2e best betaalde basketter in de geschiedenis van de NBA worden.

Stephen Curry, eerder deze maand een van de sterkhouders bij het Amerikaanse Dream Team dat goud veroverde op de Olympische Spelen van Parijs, heeft zijn krabbel gezet onder een nieuw contract bij NBA-team Golden State Warriors. Hij verlengde met één seizoen.



De 36-jarige point guard ligt zo vast tot midden 2027 bij het team uit San Francisco. De verlenging levert hem 62,6 miljoen dollar (56,5 miljoen euro) op. Voor de komende drie seizoenen is hij verzekerd van zo'n 178 miljoen dollar (160 miljoen euro) aan inkomsten.



In 2027 zal Curry 532 miljoen dollar (480 miljoen euro) verdiend hebben. Alleen LeBron James heeft met 580 miljoen dollar (523 miljoen euro) meer verdiend in de geschiedenis van de NBA.



Curry start binnenkort aan zijn zestiende seizoen bij de Warriors, waarmee hij 4 titels won. Twee keer werd hij verkozen tot MVP (meest waardevolle speler) van de competitie.