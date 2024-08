8 ploegen en Anderlecht voor een 8e titel: Lotto Super League gaat van start

vr 30 augustus 2024 19:35

Vandaag begint ook de Belgische vrouwencompetitie aan het seizoen. Ten opzichte van vorig seizoen is er heel wat veranderd. Zo bestaat de competitie maar uit 8 ploegen. De Pro League ziet dat die "stap terug" belangrijk is om de sport verder te kunnen professionaliseren. "We hebben een plan gemaakt waarin we elk jaar strenger worden", legt CEO Lorin Parys uit.

Nieuw format met 8 ploegen

De Lotto Super League begint vandaag met de wedstrijd tussen Gent en Genk. Dit jaar telt de competitie maar 8 ploegen in plaats van 10. Tijdens de reguliere competitie zullen de ploegen zo 3 keer tegen elkaar spelen. In de play-offs komen de ploegen elkaar nog eens 2 keer tegen.



Lorin Parys verdedigde dat format voor de start van de competitie: "We hebben strengere licentievoorwaarden gesteld omdat we met het vrouwenvoetbal in België verder willen professionaliseren."



"Dat betekent dat we extra investeringen vragen van onze teams en dan heb ik liever dat er een aantal teams zijn die zeggen dat ze er nog niet klaar voor zijn en een stap terugzetten om wat in de basis te investeren. Dan kunnen ze opnieuw een stap vooruitzetten."



"Nu treden we aan met 8 teams die klaar zijn, die de ambitie hebben om op dat hoogste niveau mee te draaien en bereid zijn om de investeringen die daarmee gepaard gaan te doen."



Het publiek is er, we gaan proberen om die nog beter te betrekken. Lorin Parys

"Wat dat betreft zijn we streng, maar dat is ook wat het vrouwenvoetbal nodig heeft om die stap vooruit te zetten", gaat Parys voort. "We hebben een plan gemaakt waarin we elk jaar nog strenger worden in het aantal meisjes dat onder contract liggen en in accommodatie en omkadering die we verwachten."



Dat is niet het enige wat verandert. "We gaan ook een opleidingsprogramma starten bij de Pro League voor alle teams in de Lotto Super League om hen nog beter te ondersteunen op vlak van management om zo ervoor te zorgen dat we die ploegen zo goed mogelijk kunnen begeleiden om verder te groeien", vertelt Parys.



"We zien en voelen die groei al, net als het enthousiasme bij de ploegen en de fans. Die groei is te zien bij wedstrijden die we uitzenden. Als we samenwerken met Sporza zien we dat er heel veel interesse is om te kijken naar de samenvattingen. Als er een wedstrijd op open net wordt uitgezonden, dan zien we heel mooie cijfers."



"Dus het publiek is er, maar we gaan proberen om dat publiek nog beter te capteren. Zo starten we op TikTok met de Lotto Super League en zorgen we ervoor dat het maandagavondmagazine in een nieuw jasje gestoken wordt. Zo gaan we meer sociale media integreren en meer verhalen vertellen over de meisjes en vrouwen die spelen in onze competitie."

Anderlecht maakt de balans al op na 2 weken

Anderlecht kan dit jaar voor de 8e keer kampioen worden, maar dat is niet het enige doel. Trainer Dave Mattheus wil met zijn vrouwen voor de eerste keer doorstoten naar de groepsfase van de Champions League.

"De ambitie is om voor de titel te gaan en de beker te winnen - wat de afgelopen 2 jaar niet lukte. Daarbovenop is de Champions League-kwalificatie het grote doel. Daar stellen we alles voor in het werk en we enten ook onze werking om in Europa iets te kunnen betekenen."



"We hebben onze voorbereiding aangepast aan de Champions League. Zo zijn we in juni volledig blijven doortrainen, dus de verlofperiode voor de speelsters is heel kort geweest. In het verleden hebben we al gemerkt dat dat nodig is om op een bepaald niveau die Champions League te kunnen spelen."

Als we niet doorstoten, zal dat een mislukking zijn. Dave Mattheus

"Eind volgende week moeten we dus al een balans opmaken", klinkt het in Anderlecht. "Er zijn hier al veel pogingen geweest om ons te kwalificeren en daar wordt elke keer iets uit geleerd. Maar het wordt er niet makkelijker op, andere ploegen uit andere landen zetten ook stappen."



"Vooral de loting speelt een grote rol. Dat is altijd zo, maar zeker in het vrouwenvoetbal kan je onmiddellijk tegen grote kleppers uitkomen in de eerste ronde." "In dat opzicht hebben we dit jaar een realistische loting, al zal het natuurlijk niet makkelijk worden", weet Mattheus. "Maar als we op niveau zijn moeten we ons kunnen kwalificeren en dan voor de volgende ronde hopen dat we opnieuw een gunstige loting krijgen."

"De groep is hongerig en we willen die groepsfase echt halen. Ik denk dat we ons perfect klaargestoomd hebben om volgende week op niveau te zijn." "Als we niet doorstoten zal dat een mislukking zijn, want de club doet veel inspanningen. Al stopt het seizoen dan nog niet, dat hebben we vorig seizoen al gezien. Toen kregen we een mentale opdoffer, maar werden we toch nog kampioen."

Standard en OHL als uitdagers, Westerlo als nieuwkomer