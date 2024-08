De Genkse kassa rinkelt opnieuw: Bilal El Khannouss trekt naar Leicester City

Onze Jupiler Pro League is weer een attractie armer: Bilal El Khannouss (20) wisselt Racing Genk in voor Leicester City. De Engelse promovendus heeft de komst van de Marokkaanse international geofficialiseerd.

Het was al langer dan vandaag duidelijk dat Bilal el Khannous onhoudbaar zou zijn voor KRC Genk.

De smaakmaker uit onze competitie had zijn zinnen gezet op een transfer, maar heeft tot de voorlaatste dag van de Engelse mercato moeten wachten op een "here we go".

Leicester City klopte vorige week aan bij Genk, maar vraag en aanbod lagen de jongste dagen nog te ver uit elkaar. Nu is er toch een akkoord bereikt. Naar verluidt zou Genk 25 miljoen euro ontvangen voor het Marokkaanse goudklompje.

"Ik ben heel blij. Leicester is een grote club in Engeland en het is altijd een droom geweest om in de Premier League te spelen", reageert de verse aanwinst, die tekende voor vier jaar.

"Ik kijk er naar uit en hoop hier grote dingen te bereiken. Ik heb gesproken met de coach en ik had meteen een goed gevoel bij de club."

"Ik kijk er naar uit om mijn ploegmaats te ontmoeten en samen met hen mooie dingen te creëren en hopelijk veel wedstrijden te winnen."

El Khannouss landde in 2019 in Genk en maakte zijn competitiedebuut in mei 2022. Met Marokko won hij op de jongste Spelen brons.

Met zijn transfer doet Genk weer gouden zaken. Enkele dagen geleden raakte de transfer van Mike Penders al bekend. Aan de doelman hing een prijskaartje van ongeveer 20 miljoen euro.