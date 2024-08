"Ik was nat van het zweet": zo beleefde acteur Koen De Bouw de finale van Sam de Visser op Paralympische Spelen

do 29 augustus 2024 23:19

Bekend volk in de tribune van La Défense. Koen De Bouw was donderdag een bevoorrechte getuige van de finalerace van G-zwemmer Sam de Visser. De bekende Belgische acteur deed in Een dag in Parijs het verhaal van zijn dag en sloot af met een warm betoog voor de Paralympische Spelen. "Ik heb het goed kunnen verstoppen, maar ik was diep ontroerd", klonk het.

Een opvallende aanwezige in de tribunes van de La Défense-zwemarena donderdag: Koen De Bouw.



De bekende Belgische acteur was er om de wedstrijden van G-zwemmer Sam de Visser op de Paralympische Spelen te bekijken. Zo heeft hij de Belgische paralympiër er naar een zesde plaats in de finale van de 400 meter vrije slag zien zwemmen.

"Ik stond echt in het zweet", vertelt De Bouw in onze talkshow Een dag in Parijs. "Het gevoel en de sfeer die in zo'n zaal hangt, is echt geweldig. De atleten moeten daar op een korte tijdspanne van een tweetal minuten presteren, maar ze maken er toch een ferm spektakel van."

Als het aan mij ligt, mogen de Paralympische Spelen ook gewoon voor de Olympische Spelen komen. Koen De Bouw

In de tribune zelf is ook duidelijk te zien hoe De Bouw de spanning letterlijk uit zijn lijf moet blazen. "Eigenlijk is dat vreselijk, hé? Op een knip is het gedaan, maar de atleten moeten het hier wel even waarmaken", vertelt hij tegen de vrienden en de familie van De Visser.

"Je staat er niet zo bij stil, maar wanneer je zo'n wedstrijd van dichtbij meemaakt, sijpelt het besef toch binnen dat daar intense maanden of jaren van voorbereiding aan vooraf zijn gegaan."

Olympische gedachte

Na bevoorrechte getuige te zijn geweest van de wedstrijden van De Visser en de andere G-zwemmers hield Koen De Bouw nog een vurig betoog voor de Paralympische Spelen an sich.



"Ik heb het goed kunnen verstoppen, maar ik was echt wel ontroerd tijdens de wedstrijden. Ik kan er zelf de vinger niet op leggen hoe het komt, maar het ontroerde mij diep", klonk het.

"In mijn vak als acteur proberen wij dat ook te benaderen, maar daar hebben we vaak 90 minuten of meer voor nodig. Jullie kunnen iemand in twee minuten ontroeren", richt hij zich naar Sam de Visser.

"Als het aan mij ligt, mogen de Paralympische Spelen ook gewoon voor de Olympische Spelen komen. De olympische gedachte komt daar veel sterker in naar voren, vind ik", sluit hij af.

