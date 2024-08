Jouw gids voor de Renewi Tour: Van der Poel in actie, indrukwekkend sprintersensemble en apotheose op de Muur

wo 28 augustus 2024 07:43

Wereldkampioen Mathieu van der Poel is dé publiekstrekker in de Renewi Tour.

Een hele krans toprenners verzamelt deze week in België en Nederland voor de Renewi Tour. De enige rittenkoers in de Lage Landen op het hoogste niveau biedt drie sprinterskansen en een koninginnenrit in de Vlaamse Ardennen. Wereldkampioen Mathieu van der Poel is de blikvanger. Ook Philipsen, Merlier, De Lie, Kooij en Girmay zijn van de partij.

Zo was het vorig jaar:

Tim Wellens won vorig seizoen voor de 3e keer de vijfdaagse rittenkoers door de Lage Landen. Hij deed dat zonder een rit te winnen. Jasper Philipsen (sprint) en Joshua Tarling (tijdrit) mochten als eersten juichen. Voor de toen 19-jarige Brit was het zijn eerste internationale profzege. Op dag 3 was Mike Teunissen de beste in de etappe op en rond de Muur van Geraardsbergen. Tim Wellens finishte in het zog van de Nederlander en werd leider. Die plek gaf hij niet meer af. Sam Welsford sprintte naar de ritzege in Peer en Matej Mohoric triomfeerde na een tocht over de Limburgse heuvels. Die slotetappe werd nog even verstoord door een staking van de renners. De eindzege van Wellens kwam niet meer in gevaar. Florian Vermeersch en Yves Lampaert vergezelden hem op een Belgisch podium.

Renewi Tour klassement naam resultaat ploeg 1 Tim Wellens 15:51:52 UAE Team Emirates UAD 2 Florian Vermeersch +23 Lotto - Dstny LTD 3 Yves Lampaert +23 Soudal - Quick-Step SOQ 4 Jasper Stuyven +30 Lidl - Trek LTK 5 Mike Teunissen +31 Intermarché - Circus - Wanty ICW 6 Marc Hirschi +31 UAE Team Emirates UAD 7 Matej Mohoric +33 Bahrain Victorious TBV 8 Axel Zingle +34 Cofidis COF 9 Matteo Trentin +36 UAE Team Emirates UAD 10 Søren Kragh +40 Alpecin - Deceuninck ADC meer tonen

Het parcours:

Op papier zijn er in 5 dagen 3 sprinterskansen. De eerste rit is een twijfelgeval. Tussen Riemst en Bilzen liggen er verschillende heuveltjes. Dag 2 wordt meteen belangrijk met oog op het klassement. In de tijdrit van ruim 15 kilometer zullen er voor het eerst echte verschillen gemaakt worden. Zonder verrassingen volgen kansen voor de snelle mannen in Ardooie en Aalter. Enkel in rit 4 rijdt het peloton door Nederland. De eindbeslissing valt op zondag. Geraardsbergen is na een uitzondering in 2023 opnieuw het theater voor de slotrit. De Onkerzeleberg, de Denderoordberg, de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg moeten voor afscheiding zorgen. Na verschillende passages over die Vlaamse hellingen finishen de renners op de Vesten van de Muur. In iedere etappe wacht ook weer telkens een gouden kilometer. Dan staan telkens bonificatieseconden (3/2/1) op het spel in drie sprints.

Vorig jaar mocht Mike Teunissen juichen op de Vesten van de Muur.

Favorieten:

Veel schijnwerpers zullen gericht zijn op Mathieu van der Poel. De wereldkampioen begint aan het laatste deel van zijn wegseizoen. In 2020 won hij al eens de Renewi Tour, toen nog BinckBank Tour. De slotrit in Geraardsbergen ligt hem als gegoten. Concurrentie vindt hij misschien al in zijn eigen ploeg met Jasper Philipsen. Hij zal al bonificatieseconden kunnen pakken in de vlakkere ritten en kan overleven in de Vlaamse Ardennen. Het is vooral uitkijken naar liefhebbers van het Vlaamse werk. Biniam Girmay, Jasper Stuyven, Arnaud De Lie, Matej Mohoric en Magnus Sheffield passen in dat rijtje. Ook Christophe Laporte hoort daarbij, maar de Europese kampioen maakte geen geweldige indruk in de Bretagne Classic afgelopen weekend.