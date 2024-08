De balans na de eerste week in de Vueltamanager: Wout van Aert puntenkoning en twee Tsjechische parels

di 27 augustus 2024 16:09

Wout van Aert is de puntenpakker na week 1.

Bij het begin van de tweede week van de Ronde van Spanje is het hoog tijd om een eerste balans op te maken in de Sporza Vueltamanager. Wie is zijn prijs het meest waard? En welke renner steekt er met kop en schouders bovenuit? Tipje van de sluier: hij rijdt in de groene trui.

Dé statistiek waar elke Sporza Vueltamanager zich op verlekkert, is die van de punten per miljoen. Met welke goedkope verborgen parels had jij het verschil kunnen maken? Twee Tsjechen van 3 miljoen springen eruit. Ten eerste Mathias Vacek dankzij zijn tweede plaatsen in de openingstijdrit en de rit naar Cordoba. Hij verzamelde al liefst 189 punten. Met 180 moet Pavel Bittner, ritwinnaar in Sevilla en ook in de andere massasprints goed voor top 10-plaatsen, niet veel onderdoen voor MVP Vacek. Op plek drie van de PPM staat puntenkoning Wout van Aert al, ondanks zijn prijs van 9 miljoen.

MVP (punten per miljoen) 1. Mathias Vacek (Tsj) 63 punten per miljoen 2. Pavel Bittner (Tsj) 60 3. Wout van Aert 59,44 4. Pau Miquel (Spa) 48,67 5. Stefan Küng (Zwi) 46,5 6. Ben O'Connor (Aus) 39,43 7. Kaden Groves (Aus) 36,43 8. Lennert Van Eetvelt 35,6 9. Florian Lipowitz (Dui) 31,8 10. Primoz Roglic (Slo) 31

De lijst van grote puntenpakkers wordt met een Spaanse straat voorsprong aangevoerd door Wout van Aert. Hij heeft met zijn 535 punten bijna evenveel punten verzameld als zijn naaste twee belagers samen. Dat zijn klassementsmannen Primoz Roglic met 310 en Ben O'Connor met 276. De Sloveen won al twee ritten, de Australiër eentje en al even eigenaar rood. Dat weegt alleen niet op tegen de twee zeges en vijf podiumplaatsen van Van Aert. Met Lennert Van Eetvelt staat nog een tweede Belg bij de top 10 van puntenpakkers na negen Vueltaritten. Hij verzamelde al 178 punten voor een rijs van 5 miljoen.

puntenpakkers 1. Wout van Aert 535 2. Primoz Roglic (Slo) 310 3. Ben O'Connor (Aus) 276 4. Kaden Groves (Aus) 255 5. Mathias Vacek (Tsj) 189 6. Stefan Küng (Zwi) 186 7. Pavel Bittner (Tsj) 180 8. Lennert Van Eetvelt 178 9. Florian Lipowitz (Dui) 159 10. Enric Mas (Spa) 159

Meevallers in het klassement Enric Mas en zeker Ben O'Connor met zijn riante voorsprong in de rode trui zijn de meest erin getransfereerde renners na de eerste week. Ook Lennert Van Eetvelt is al meer dan 5.000 keer binnengehaald. Om budget vrij te maken voor die transfers, zijn het vooral de UAE-renners die gesneuveld zijn. Uiteraard is Joao Almeida uit de meeste teams gekieperd na zijn opgave met covid: liefst 16.210 keer. Van de transfer out van Adam Yates zullen meer dan 7.000 mensen al spijt hebben. Opvallend: Antonio Tiberi staat zowel in de top 5 van transfers in als van transfers uit. De jonge Italiaan stond er goed voor in het klassement en de witte trui, maar viel daags voor de rustdag uit door een zonnesteek.