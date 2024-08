Dirk Kuyt kan ogen niet geloven na nieuw verlies: "Refs moeten eens beseffen wat gevolgen van hun keuzes zijn"

zo 25 augustus 2024 22:25

Dirk Kuyt was niet te spreken over de wedstrijdleiding.

Het kampioenengeluk is al even zoek bij Beerschot. De nieuwkomer in de Jupiler Pro League ging vandaag opnieuw onderuit en zo ziet de oogst er na 5 wedstrijden erg mager uit: 1 op 15. Maar vanavond wees trainer Dirk Kuyt na een rode kaart en een strafschop niet naar zijn spelers, wel naar een andere boeman. "Ik wil het niet hebben over balen, wel over onrechtvaardigheid."

Van kampioen naar hekkensluiter in enkele maanden tijd. Het kan verkeren, vraag dat maar aan Beerschot. Na een swingend seizoen in de Challenger Pro League, blijkt de hoogste afdeling toch andere koek. De Jupiler Pro League is 5 speeldagen ver en het water stijgt op het Kiel. Zeggen dat het Beerschot nu al aan de lippen staat, is wat voorbarig. Maar met 1 op 15 oogt het rapport voorlopig wel donkerrood. Vandaag moest Beerschot nochtans niet onderdoen voor Standard. Maar na een rode kaart en een penalty begon de promovendus in het slot te zwalpen. Daar had Dirk Kuyt het dan ook heel moeilijk mee. "Of ik hiervan baal? Ik wil het niet hebben over balen, ik wil het hebben over onrechtvaardigheid", opende hij bij DAZN. "Ik kan heel veel hebben als mens en verliezen hoort bij de sport, dat nemen we ook als een man. Maar onrechtvaardig behandeld worden, is iets wat ik heel moeilijk vind."

Plat begreep niets van de beslissing van de scheidsrechter.

Naar de prullenbak

Tijdens zijn tirade hekelde Kuyt vooral de beslissing om Plat met rood naar de douche te sturen. "Verhaal halen heeft absoluut geen zin", besefte hij. "We kunnen wel telkens dingen vragen, maar ik hoop gewoon dat de scheidsrechters en VAR beseffen wat de consequentie is van de beslissingen die ze nemen." "Natuurlijk zijn het moeilijke beslissingen. Dus als we kijken naar de penalty die we tegenkrijgen, nu ja ... Daar kan ik nog mee leven, het blijft uiteraard de beslissing van een persoon." "Maar rood trekken voor Brian Plat terwijl hij eerst de bal raakt en dan de man? Dat vind ik enorm onrechtvaardig." "Bij alle andere beslissingen moeten we gewoon accepteren wat het aanvoelen van de scheidsrechter is, maar als hij naar de kant geroepen wordt en we verliezen daardoor de wedstrijd, dan heeft dat heel veel consequenties voor ons."

We worden alweer benadeeld. Wat is er aan de hand? Dirk Kuyt