Standard veroordeelt tienkoppig Beerschot tot vierde nederlaag op rij vanaf de stip

Ook in Luik heeft Beerschot geen plezier beleefd aan zijn terugkeer in de Jupiler Pro League. In een kansarme wedstrijd was de rode kaart van Plat de doorslaggevende factor. Standard profiteerde niet veel later vanaf de stip en boekt zo een zuinige zege. De promovendus? Die stapt de bus op met 1 op 15 - inclusief rode lantaarn.

Voor doelpunten hoef je dus echt niet naar Standard te gaan kijken. In de laatste 75 seizoenen vielen er bij geen enkele club in onze eerste klasse minder goals op de eerste vijf speeldagen dan bij de Luikenaars.

Tot op het uur zijn beide ploegen aardig aan elkaar gewaagd. Even slecht, zeg maar. Dan krijgt Plat een erg strenge rode kaart en helt de balans door in het voordeel van Standard.

Kwaliteit aan de bal was zeldzaam in deze wedstrijd tussen Standard en Beerschot. Doelgevaar vloeide vooral voort uit technische foutjes bij de tegenstander. Zo werkte Matthys Matijas in nesten met een te korte terugspeelbal.

Aan de andere kant liet Bates zich dan weer als een lappenpop weggooien door Keita, die vervolgens wel belachelijk slecht afwerkte. De felle instelling van beide ploegen maakte de slordigheidjes goed, maar ook die verdween gaandeweg.

Een wat ingeslapen Sclessin werd plots opgeschrikt door een snoeiharde botsing tussen Keita en Hautekiet. Die laatste werd duizelend en huilend afgevoerd met een hoofdwonde. Standard was even van slag, en Epolo moest een plaatsbal van Verlinden uit de verste hoek zweven.



Waar Beerschot voor de rust de betere kansen had, nam Standard het in de tweede helft over. De Luikenaars werden op het uur ook geholpen door de VAR. Plat kreeg immers eerst geel voor een onvoorzichtige overtreding, maar scheidsrechter Vergoote haalde rood boven toen hij de beelden herbekeken had. Bijzonder streng.



Standard buitte het mannetje meer meteen uit. Camara lokte een lichte strafschop uit die door Benjdida overtuigend in de bovenhoek werd gejast. Bij Beerschot hingen de kopjes tussen de schouders, maar gescoord werd er niet meer. Kyei lobde op de lat en voor de rest speelde de thuisploeg het slecht uit.