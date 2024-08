VIDEO - Absurde taferelen in Tsjechische koers: peloton moet rijdende wagens ontwijken op parcours

Veiligheid in de koers, het is iets waar de afgelopen jaren steeds harder op gehamerd wordt.

Maar die memo is duidelijk nog niet tot in Tsjechië geraakt. In de West Bohemia Tour, een 2.2-koers voor beloften, beleefden de renners vandaag de ene gevaarlijke situatie na de andere.

Zo dook het peloton een bocht in, maar bleek daar aan de binnenkant een auto te staan. Iets verderop kruisten rijdende wagens uit de tegengestelde richting de groep renners ook nog eens.

Van seingevers leek op een video van een Belgische ploegleider ter plekke dan ook nergens sprake.

Gelukkig leverden de hectische taferelen uiteindelijk geen slachtoffers op. De koers werd gewoon uitgereden, Lars Vanden Heede van het Soudal - Quick-Step Devo Team mocht uiteindelijk vieren.