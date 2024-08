Factcheck: mogen atleten op de Paralympische Spelen echt geen tattoo van de olympische ringen hebben?

vr 23 augustus 2024 17:07

Een verhaal over een opvallende regel gaat weer viraal. Veel sites claimen dat atleten op de Paralympische Spelen straks gediskwalificeerd worden als er een tattoo van de olympische ringen zichtbaar is. Die conclusie wordt getrokken na een precedent uit 2016, maar is dat 8 jaar later nog steeds zo?

Geen tattoo die de voorbije maand populairder was dan eentje van de olympische ringen. Heel wat atleten die in Parijs actief waren, wilden dat moment maar wat graag laten vereeuwigen op hun lichaam. En dan waren er nog de vele deelnemers die pronken met hetzelfde "souvenirtje" van vorige edities.

Wanneer de Paralympische Spelen aanbreken, is de tattoo met de vijf ringen steeds een aanleiding tot spraakmakende nieuwsberichten. Dat zit zo: in 2016 werd de Britse zwemmer Josef Craig gediskwalificeerd tijdens het EK zwemmen omdat er een tattoo met de olympische ringen zichtbaar was. Volgens de richtlijnen van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) is "reclame niet toegestaan". Die redenering vloeit voort uit het feit dat het Paralympisch en Olympisch Comité twee afzonderlijke instanties zijn. Het iconische logo van de Spelen valt niet onder de Paralympische Spelen, die met de agitos (drie asymmetrische sikkels in de kleuren rood, blauw en groen) een eigen logo hebben. Atleten zoals Craig moesten hun tattoo dus bedekken.

Het logo van de Paralympische Spelen

Ringen straks toegelaten