Michel Hessman weet wanneer hij weer mag koersen, maar rijdt niet meer voor Visma-Lease a Bike

Na 14 maart 2025 mag Michel Hessman terugkeren in competitie. De 23-jarige Duitse renner staat al een tijd aan de kant na afwijkende waarden bij een dopingcontrole. Visma-Lease a Bike, waar zijn contract eind dit jaar afloopt, geeft aan dat hun wegen zullen scheiden.

De zaak rond Michel Hessmann kan eindelijk afgerond worden. Op 14 juni 2023 raakte bekend dat bij de jonge Duitser, onder contract bij Visma-Lease a Bike, tijdens een controle buiten competitie sporen van een vochtafdrijvend middel waren aangetroffen.

Wat volgde, was een lange procedureslag waarbij alle partijen lange tijd in het duister tastten. Intussen is het onderzoek afgerond en zijn de sancties uitgesproken.

"Het NADA (Duits antidopingagentschap) en het WADA (wereldantidopingagentschap) kwamen beiden tot de conclusie dat het aannemelijk is dat Hessmann een vervuild medicijn zoals paracetamol, ibuprofen of naproxen heeft ingenomen", schetst Visma-Lease a Bike in een persbericht.

"Eerder seponeerde de Duitse justitie daarom al de zaak. In juni 2024 schorste NADA de renner voor vier maanden, met een terugwerkende kracht van drie maanden, waardoor hij eind juli weer in actie zou mogen komen."

"Maar WADA is daartegen in beroep gegaan, waarna de renner en WADA een schikking hebben getroffen en de renner tot 14 maart 2025 geschorst zal blijven."

Hessmann kan volgend jaar vanaf midden maart dus weer koersen, maar moet op zoek naar een nieuwe werkgever. "Hij zal niet meer voor Visma-Lease a Bike uitkomen", eindigt de mededeling.