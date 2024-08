David Goffin loot pittig, Elise Mertens op de valreep nog reekshoofd op US Open door forfait Jabeur

Onze landgenoot versloeg Tabilo wel al eens eerder op het graveltoernooi van Madrid in 2022: hun eerste en tot nu toe enige ontmoeting. Tabilo werd overigens eerder dit jaar op Roland Garros in de eerste ronde ook al uitgeschakeld door Zizou Bergs. In New York spelen we evenwel op hardcourt.

Voor Elise Mertens was het een bewogen dag. Onze nummer 34 van de wereld kreeg bij de loting eerst de Chinese Zheng Saisai (WTA-1323) in de eerste ronde van het enkelspel bij de vrouwen aan zich gekoppeld. Die was in 2020 top 35 van de wereld, maar was 2 jaar out met blessures. Ze kreeg een wildcard voor de US Open.



Maar later op de dag kwam het nieuws dat Ons Jabeur (WTA-17) op de valreep met een schouderblessure verstek liet gaan. De organisatie maakte van Mertens daarop het 33e reekshoofd en schoof haar naar een andere plaats op de hoofdtabel.



Mertens' eerste confrontatie is er nu een tegen Veronika Koedermetova, de 27-jarige Russin is een voormalige dubbelpartner van de 28-jarige Belgische. De twee kennen elkaar dus goed, maar speelden nooit eerder tegen elkaar.



In de tweede ronde wacht mogelijk een duel met de Australische Alja Tomljanovic (WTA-119) of een kwalificatiespeelster. Dat is alleszins simpeler dan wat haar als niet-reekshoofd te wachten stond bij winst in de eerste ronde: wellicht een onderonsje met de Kazachse Jelena Rybakina (WTA-4).



Greet Minnen (WTA-75) krijgt dan weer de Poolse Magdalena Frech (WTA-45) voor de kiezen. Nooit eerder kwamen de 27-jarige Minnen en haar 26-jarige tegenstandster tegen elkaar uit. In de tweede ronde volgt mogelijk een duel met olympisch vicekampioen Donna Vekic (WTA-25).