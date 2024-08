"De coach had me gemotiveerd": speelt goaltjesdief Michy Batshuayi zich weer in de selectie van de Rode Duivels?

do 22 augustus 2024 08:31

Met het torinstinct van Michy Batshuayi zit het nog altijd snor. De 30-jarige spits viel gisteren in de Champions League-voorronde in tegen Young Boys Bern en bewees nog eens zijn waarde als supersub met 2 rozen. "De coach had veel positieve zaken tegen mij gezegd", reageerde Batshuayi.

Wie later het evaluatieformulier van de carrière van Michy Batshuayi moet invullen, kan maar beter een expert zijn in het oplossen van raadsels. De wispelturige Batshuayi, 30 jaar intussen, heeft door zijn reputatie als eeuwige speelvogel tot dusver de hoge verwachtingen nooit volledig kunnen inlossen, maar een garantie op doelpunten blijft de aanvaller wel. In de play-offs van de Champions League werd Batshuayi gisteren na 65 minuten de wei ingestuurd. Nog geen 5 minuten later had Galatasaray de 2-0-achterstand tegen Young Boys Bern uitgeveegd. Met dank aan de 2 treffers van sluipschutter Batshuayi, die evenwel niet met volle teugen kon genieten van zijn bijdrage na de late 3-2 van de thuisploeg.

"We kunnen niet tevreden zijn over het resultaat", reageerde de luxe-invaller na het laatste fluitsignaal. Batshuayi benadrukte ook de rol van het kunstgrasveld in Bern. "Dat was niet makkelijk, het speelde niet in ons voordeel." Batshuayi, niet geselecteerd voor het EK afgelopen zomer, mocht zo'n 25 minuten opdraven en bewees nog eens dat hij zijn neus voor goals niet is kwijtgespeeld. Hij maakte deze zomer de gevoelige overstap van Fenerbahçe naar Galatasaray, maar bij zijn nieuwe club zal Batshuayi zich op deze manier snel in de harten spelen. "Ik heb niet veel tijd gekregen als invaller, maar ik kon twee keer scoren. Ik had goed gesproken met de coach. Hij vertelde veel positieve zaken tegen mij en motiveerde me."

Signaal richting Tedesco?