Met 2 goals in 5 minuten was supersub Batshuayi bijna de held van Galatasaray, maar strafschop stuurde alles nog in de war

Is er een betere supersub dan Michy Batshuayi? De Belgische invaller hielp Galatasaray met een dubbel doelpunt in amper vijf minuten uit een uitzichtloze situatie tegen Young Boys: van 2-0 naar 2-2. Maar een ultieme strafschop zou de Houdini-act van de Tuken toch nog doorprikken, al werd de schade wel enorm beperkt.

Galatasaray was in zijn laatste voorronde van de Champions League torenhoog favoriet tegen BSC Young Boys, maar na amper drie minuutjes stond de ploeg van basisspeler Dries Mertens al met zijn voetjes op de grond.



Nonchalance of naïviteit? De Turken gaven een zee van ruimte weg en daar profiteerde Joël Monteiro - onthoud de naam - optimaal van.



Een toevalstreffer was het niet, want ook de rest van de eerste helft liet de thuisploeg zijn Turkse tegenstander allerminst in de wedstrijd komen. Vlak voor de rust schilderde een vrij onzichtbare Mertens de bal nog op het hoofd van Lucas Torreira, maar die mikte de beste kans op de handen van de doelman.



Pijnlijk, want diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft toonde Joël Monteiro zich nog eens hyperefficiënt na een nieuw no-nonsenseaanval van de thuisploeg: 2-0.



Mertens moest tijdens de rust in de kleedkamer blijven, maar de absolute meesterzet van de Turkse trainer kwam pas in de 66e minuut. Toen bracht hij met Michy Batshuayi zijn andere Belg op het veld.



En of dat zou lonen ...



Nog geen minuut later zorgde de supersub al voor de aansluitingstreffer en een luttele vier minuten later schoof hij ook de 2-2 gelijkmaker loepzuiver binnen. Eigenhandig draaide hij het momentum in een mum van tijd om.



Oef, schade beperkt.

Al zou een late penalty alsnog het voordeel geven aan Young Boys voor de terugwedstrijd van volgende week: 3-2.