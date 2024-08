Nog 10 races, nog 5 vraagstukken: dit staat nog op het spel in de Formule 1

In een van de spannendste F1-seizoenen in jaren is het ongeduldig aftellen tot de zomerbreak op zijn einde loopt. Met nog 10 races op de kalender moeten nog heel wat vraagstukken worden opgelost. Een overzicht.

Vooral een mathematische strijd dus. "Hoewel ik nog in het titelgevecht zit, moeten er toch wat zaken verbeteren voor ik kan zeggen dat ik een kans heb", was Norris ook eerlijk.

Het maakt dat Red Bull zich na de zomerbreak volledig op een veel spannendere titelstrijd kan gooien: die om de constructeurstitel, toch een prestigieuze trofee voor elke renstal.

Met drie een-tweetjes in Bahrein, Saudi-Arabië en Japan bouwde de Oostenrijkse renstal een riante voorsprong uit, maar die is weggesmolten als sneeuw voor de zon.

Niet alleen is Red Bull voorbijgestoken in de ontwikkelingsrace, Sergio Perez laat zijn team ook in de steek. In de laatste 7 races sprokkelde Red Bull 140 punten, waarvan Verstappen er 116 voor zijn rekening nam.

Perez raakte al 6 races op een rij niet meer in de top 6, waardoor Verstappen op zijn eentje het opkomende McLaren moet afhouden.

Lando Norris en Oscar Piastri knabbelden stelselmatig aan hun achterstand: er blijft nog een kloof van 42 punten over, in theorie in één race te overbruggen dus.

Gaat de constructeurstitel voor het eerst sinds 1998 naar McLaren? Of mengt het herboren Mercedes zich nog?