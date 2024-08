Milan Fretin vloert Arnaud Démare en sprint naar 2e profzege in Ronde van Poitou-Charentes

In de openingsetappe in de vierdaagse Franse rittenkoers waren de vluchters gisteren aan het feest, met de Noor Fredrik Dversnes als dagwinnaar.

Ook nu probeerden vijf avonturiers dat scenario te herhalen, maar hun plannetje ontspoorde door de sprinttreinen van Uno-X en Arkéa-B&B. Op 5 kilometer van de streep werden de laatste vluchters gegrepen.

Het beulswerk van Arkéa-B&B voor Arnaud Démare leverde uiteindelijk niets op, want Milan Fretin klopte de Fransman in de sprint. Davide Bomboi van Tour de Tietema-Unibet maakte het Belgische feestje compleet met de 3e plek.

Voor Fretin was het zijn 2e profzege. In mei opende de 23-jarige Belg zijn rekening met een sprintzege in de Vierdaagse van Duinkerke. Dit seizoen eindigde hij in totaal al elf keer in de top vijf.