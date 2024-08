"De dag moest een keer komen", Manuel Neuer neemt afscheid van nationale ploeg

Na Ilkay Gündogan gisteren moet de Duitse nationale ploeg alweer afscheid nemen van een vaste titularis. Manuel Neuer heeft namelijk besloten om te stoppen als doelman bij de Duitsers.



"De dag moest een keer komen. Vandaag markeert het einde van mijn carrière bij de Duitse nationale ploeg", vertelt de 38-jarige Neuer in een video op Instagram.



De doelman van Bayern München trok in 2009 voor het eerst het shirt van de nationale ploeg aan en zou dat in totaal 124 keer doen. Neuer was ook kapitein tussen 2014 en 2022. Neuer was de laatst overgebleven international van de Duitse ploeg die het WK van 2014 in Brazilië won.



"Mijn dank gaat uit naar iedereen die me heeft begeleid, alle medewerkers van de Duitse voetbalbond, de coaches, de keerperstrainers, de stafleden en natuurlijk mijn teamgenoten", vertelt Neuer in de video. "En natuurlijk naar jullie, lieve fans. Jullie hebben me door dik en dun gesteund."



Nu krijgt Neuer dus meer tijd om zich te focussen op het Bayern München van Vincent Kompany, waarmee hij dit weekend aan de competitie begint.