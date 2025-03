Van goal naar strafschopmisser: bizarre fase zorgt voor onbegrip bij Genk en ex-ref, die "overijverige VAR" ziet

Ongeloof in de Cegeka Arena. Alsof één gemiste penalty nog niet genoeg was, miste Tolu Arokodare enkele minuten later een tweede. Ook de manier waarop de strafschop tot stand kwam, mocht je gerust bizar noemen. De Limburgers scoorden namelijk in de oorspronkelijke fase, maar scheids en VAR oordeelden dat Bonsu Baah (na de duw van Samoise die tot de penalty leidde) handspel beging. Bekijk hieronder de beelden.

23 dolle openingsminuten in Racing Genk - KAA Gent.



De thuisploeg kreeg op het kwartier een eerste keer een strafschop voor een fout op Tolu, maar Steucker kon de elfmeter niet omzetten.



Nog geen twee minuten later volgde een nieuw penaltymoment.

Nochtans dacht iedereen bij Racing Genk dat het eigenlijk al 1-0 was, want Tolu had de bal tegen de netten geknald. Alleen had VAR Lothar D’Hondt iets opgemerkt in Tubeke. Bonsu Baah had na een stevige duw van Samoise de bal (onbewust) hand geraakt.



Ref Jan Boterberg keurde het doelpunt daarom af, maar gaf de Limburgers wel een penalty voor de fout op Bonsu Baah.