Wout van Aert blij verrast als hij uitslag hoort: "Dan ligt alles nog open voor de rode trui"

Wout van Aert was naar Lissabon gekomen voor ritwinst én de eerste rode trui, maar eindigde op 2"80 van de vetpotten. Van Aert had naar eigen zeggen "geen geweldig gevoel", maar jammerde ook niet aangezien rood de komende dagen niet uitgesloten is.

Bij het tussenpunt na 7 kilometer was hij nog de snelste, maar na 12 kilometer eindigde Wout van Aert 3e.

"Of ik tevreden ben? Ja en neen", vatte hij zijn gevoelens samen bij de internationale media. "Ik voelde me goed, maar niet geweldig."

"Te vroeg in de tijdrit begonnen mijn benen pijn te doen. En dan was het nog een lange weg tot aan de finish."

"Ik kreeg het te snel lastig om mijn power hoog te houden en in het tweede deel was het sterven tot aan de finish. Ik had op een beter gevoel gehoopt."

"Ik hoorde dat het close was en dat motiveerde me om alles te geven, maar ik had het lastig in het slot."

Van Aert was bij zijn eerste reactie nog niet op de hoogte van de verschillen, maar toonde zich daarna tevreden. "Ik ging voor winst, maar het was ook altijd een doel om kort te staan in het klassement. De optie op rood ligt nog open en dat is goed."

"Ik kan het de komende 2 dagen dus nog een kans geven. In die ritten gaan we voor een sprint."