WK rivierafdaling: Belgische vrouwen scoren 1e medaille in 50 jaar, ook mannen pakken brons in teamevent

vr 16 augustus 2024 11:13

België heeft gisteren twee medailles veroverd in het klassieke teamevent op het WK rivierafdaling in Sabero, in Noord-Spanje. Zowel de mannen, als de vrouwen verdienden brons. Het was een halve eeuw geleden dat een vrouwenteam een WK-plak kon pakken.

Rivierafdaling is simpel: je moet zo snel mogelijk afdalen van A naar B. In het klassieke onderdeel duurt een wedstrijd 12 tot 20 minuten, in de sprint gaat het tussen 40 en 90 seconden.



Bijkomende moeilijkheid: de 3 kajakken moeten binnen een bepaalde tijd na elkaar binnen zijn. Zo mocht er gisteren maar 10 seconden zitten tussen de eerste en de laatste boot.



Bij de vrouwen hadden Lauranne Sinnesael, Clémence Hulpiau en Marguerite de Hasque 20'16"06 nodig, waarmee ze op 24 seconden eindigden van winnaar Italië (19'51"97). Frankrijk snoepte de Belgen in een tijd van 20'14"74 nog net het zilver af.



Bij de mannen eindigden Léo Montulet, Kilian Meersmans en Lean Bogaerts eveneens derde in 18'11"85, 25 seconden trager dan Frankrijk (17'46"45) en 7 seconden trager dan Duitsland (18'04"76).

Individueel brons

In het individuele onderdeel had Léo Montulet eergisteren al brons veroverd op de klassieke afstand. In 17'34"26 werd hij geklopt door de Sloveen Simon Oven (17'33"71) en de Fransman Maxence Barouh (17'33"75).



Bij de vrouwen ging de wereldtitel naar de Française Claire Bren (19'27"78). Laurane Sinnesael werd 5e (19'35"18).



De wereldkampioenschappen rivierafdaling gaan vandaag en morgen verder met de afsluitende sprintonderdelen.