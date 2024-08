Geen rust voor Julie Vanloo: 4 dagen na match om olympisch brons verliest ze in WNBA

Zondag waren er nog bittere tranen bij Julie Vanloo, nadat ze met de Belgische ploeg de match om brons tegen Australië verloren had. En dat amper 2 dagen na de nipt misgelopen halve finale tegen gastland Frankrijk.



Maar de Belgische point-guard moest de knop snel omdraaien. Gisteravond wachtte alweer een competitie-opdracht tegen nummer 3 Minnesota.



Ondanks een jetlag pepte ze zich op om een kwartiertje op het parket te staan, maar scoren lukte niet voor de rookie in de WNBA. Ze kon wel 2 assists en 2 rebounds op haar naam zetten.



Napheesa Collier, die met de VS zondag olympisch goud veroverde, was bij Minnesota goed voor 17 punten en 12 rebounds.



Voor de Washington Mystics is het de 20e nederlaag in 26 duels. Ze staan laatste in de WNBA. De reguliere competitie eindigt op 20 september, waarna de top 8 (van 12 teams) play-offs speelt om de titel.



Zaterdag hebben ze al een kans op revanche, dan komt Minnesota naar Washington.